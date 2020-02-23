Сегодня, несколько часов назад были представлены долгожданные смартфоны от Xiaomi — Mi 10 и Mi ...Подробнее »
22.02.2020
Новые функции Android 11
Twitter Google+ По материалам Androidauthority Превью для разработчиков в этом году появилось необыч...
22.02.2020
Комитет JPEG начал работу над ИИ-алгоритмами для сжатия изображений
В Сиднее состоялась 86-я встреча JPEG. В числе других мероприятий Комитет JPEG выпустил Призыв к док...
21.02.2020
Vodafone Украина запускает услугу IoT Monitor на базе глобальной платформы Vodafone
20 февраля Vodafone Украина запускает услугу для пакетного управления IoT SIM-картами – IoT Monitor....
21.02.2020
Huawei заключила 91 коммерческий контракт на поставку 5G-оборудования
Несмотря на противодействие деятельности компании Huawei со стороны ряда стран во главе с США, похож...
21.02.2020
Еще три способа, как сделать старый ноутбук полезным
Twitter Google+ В прошлый раз мы уже говорили о том, насколько много вреда приносит старая электрони...
21.02.2020
Microsoft выпустила полностью новое приложение Office для iOS
Компания Microsoft выпустила обновленное приложение Microsoft Office. Ключевой особенностью новинки ...
21.02.2020
Даже не думайте о том, что Redmi K30 Pro может быть лучше Xiaomi Mi 10 Pro
Как мы знаем, смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получились весьма дорогими. Младшая модель на родно...
21.02.2020
HTC представила новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
В связи с отменой из-за вспышки коронавируса выставки Mobile World Congress технологические компании...
20.02.2020
Стремительная распаковка и впечатления от Sony WH-XB900N
Twitter Google+ Жанр стремительных обзоров набирает стремительную популярность. Дел много, времени м...
20.02.2020
Google неожиданно выпустила Android 11
Недавняя утечка официальной странички Android 11 Developer Preview была не случайной. Буквально толь...
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Комитет JPEG начал работу над ИИ-алгоритмами для сжатия изображений
В Сиднее состоялась 86-я встреча JPEG. В числе других мероприятий Комитет JPEG выпустил Призыв к ...Подробнее »
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Даже не думайте о том, что Redmi K30 Pro может быть лучше Xiaomi Mi 10 Pro
-
HTC представила новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
-
Google неожиданно выпустила Android 11
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Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором
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Новые функции Android 11
Twitter Google+ По материалам Androidauthority Превью для разработчиков в этом году появилось необычно рано, поскольку, ...Подробнее »
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Еще три способа, как сделать старый ноутбук полезным
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Стремительная распаковка и впечатления от Sony WH-XB900N
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Впечатление от Honor MagicWatch 2
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Аватары на службе полиции
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Фаблет Xiaomi стал хитом в первые минуты продаж — Xiaomi
Фаблет Xiaomi Red Rice Note спустя несколько минут после поступления в продажу показал отличный уровень ...Подробнее »
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UHANS K5000: защищенный смартфон по бюджетной цене — Uhans
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Microsoft выпустила полностью новое приложение Office для iOS
Компания Microsoft выпустила обновленное приложение Microsoft Office. Ключевой особенностью новинки является то, что она включает ...Подробнее »
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